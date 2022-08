Update vechtpartij Lohuis - Mastbos: Recherche dringend op zoek naar mogelijke slachtoffers

Eerder werd al de oproep gedaan voor meer informatie over een mogelijk slachtoffer van deze vechtpartij die in de buurt van Lohuis/Mastbos plaatsvond. Inmiddels heeft de recherche grote zorgen over het welzijn van mogelijke meerdere slachtoffers. Omdat er nog altijd geen identiteit van de mogelijke slachtoffers bekend is, willen rechercheurs dringend spreken met mensen die iemand sinds zondagochtend missen of die meer weten over een mogelijke verblijfplaats.

Informatie kan worden doorgegeven aan de recherche via 0900-8844. Indien u liever niet rechtstreeks met de politie wilt praten dan kunt u uw informatie vertrouwelijk delen met het Team Nationale Inlichtingen via het telefoonnummer: 088-6617734. Anoniem melden kan via 0800-7000 of via het tipformulier op www.meldmisdaadanoniem.nl