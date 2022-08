Explosief en vechtpartij in Amsterdam Noord: recherche zoekt getuigen

Rond 7.30 uur kreeg de politie meldingen dat er mogelijk een explosief zou zijn in de straat Lohuis. Ook zou er een vechtpartij zijn geweest in dezelfde straat.

Woningen ontruimd

Een aantal woningen in de straat is uit voorzorg ontruimd. Specialisten van Team Explosieven en Veiligheid (TEV) en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) hebben onderzoek gedaan bij het mogelijke explosief. Hieruit bleek dat het daadwerkelijk om een explosief ging. De EOD heeft dit explosief onschadelijk gemaakt. De woningen zijn daarna weer vrij gegeven. In de straat is nog tactisch en technisch onderzoek gedaan door de politie.

Vechtpartij

De recherche heeft de zaak in onderzoek en onderzoekt daarbij ook of en wat het verband is tussen het aangetroffen explosief en de vechtpartij in de straat. Bij de vechtpartij waren vermoedelijk meerdere personen betrokken. Uit getuigenverklaringen ontstaat het beeld dat tenminste een persoon gewond is geraakt. Meerdere verdachten zouden met dit slachtoffer in de richting van Mastbos zijn gelopen. Het slachtoffer en de verdachten zijn vooralsnog niet aangetroffen.

Tips?

Het is nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor het plaatsen van het explosief. Ook wordt het eventuele verband met de vechtpartij onderzocht en zoekt de recherche naar het mogelijke slachtoffer van de vechtpartij.

Heeft u iets opvallends gezien of gehoord? Of heeft u beelden (bijv dashcambeelden van geparkeerde auto’s) die de politie kunnen helpen in het onderzoek? Neem dan contact met ons op via onderstaande mogelijkheden. DIt kan ook anoniem.

Foto: Inter Visual Studio