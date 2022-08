Camerabeelden gezocht in onderzoek dodelijke schietpartij Reeshof

In de nacht van maandag 1 op dinsdag 2 augustus is rond 01.45 uur een 37-jarige man uit Tilburg neergeschoten in de Borselestraat in Tilburg. Hulpverleners waren snel aanwezig, maar het slachtoffer is ter plaatse overleden. Een rechercheteam onderzoekt sinds dinsdagnacht het dodelijke schietincident. Voor het onderzoek vraagt de recherche nu u om hulp.

Camerabeelden gezocht

De recherche komt graag in contact met inwoners van de Reeshof die beschikken over een beveiligingscamera, videodeurbel of bijvoorbeeld een auto met daarin een camera. Mogelijk heeft zo’n camera beeldmateriaal vastgelegd dat van belang kan zijn voor het onderzoek. De recherche is specifiek op zoek naar beeldmateriaal van dinsdag 2 augustus tussen 00:30 uur en 02:30 uur. Beschikt u over beeldmateriaal? Stel de beelden dan veilig en neem contact met ons op. Contact kunt u opnemen door de politie te bellen via 0900-8844 en geef tijdens het telefoongesprek aan dat u belt over zaaknummer; 2022203044