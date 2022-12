Derde verdachte aangehouden overval brillenzaken Weesp

Eerder hield de politie al twee jongens aan die ervan verdacht worden de overval gepleegd te hebben. De eerste verdachte werd op de dag zelf aangehouden, de tweede verdachte drie weken later. De recherche heeft nu ook een derde verdachte aangehouden in de zaak. De jongen wordt ervan verdacht van te voren met de medeverdachten te hebben gecommuniceerd over de overval, de vluchtscooter te hebben geleverd en daarnaast verdenkt de politie hem ervan dat hij op de dag zelf ook aanwezig was in de buurt van de brillenzaken om de medeverdachten aanwijzingen te geven.



