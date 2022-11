Tweede verdachte overval brillenzaken Weesp aangehouden

Weesp Zaandam - Dinsdagochtend 8 november, is een tweede verdachte aangehouden in verband met twee overvallen op brillenzaken in Weesp. De overvallen vonden op dinsdag 18 oktober direct achter elkaar plaats in de Nieuwstraat in Weesp. De twee overvallers maakten bij de overvallen gebruik van een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, namelijk een alarmpistool en bedreigden daar het aanwezige personeel mee. In een van deze zaken werd geld uit een kassa buitgemaakt en in de tweede zaak kwam het tot een gevecht met het personeel.