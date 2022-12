Man aangehouden na schietincident Willem Hedastraat

Rond 15.45 uur werd in de Willem Hedastraat in Alkmaar een 76-jarige vrouw uit Alkmaar beschoten door een man met een vuurwapengelijkend voorwerp. De dader ging er daarna vandoor. Het slachtoffer raakte bij de beschieting gewond. Zij is vervoerd naar het ziekenhuis voor behandeling.

De politie startte een zoekactie naar de verdachte. Hierbij werd onder andere een helikopter ingezet. De verdachte werd opgespoord in Castricum en is door het arrestatieteam aangehouden.

De verdachte zit vast en de recherche doet verder onderzoek naar de zaak en de betrokkenheid van de verdachte.

Een dag eerder, op 14 december, was er in dezelfde buurt nog een schietincident op de Willem Kalfstraat. Ook deze zaak wordt verder onderzocht. Heeft u bij één van de incidenten, op de Willem Hedastraat op 15 december of op de Willem Kalfstraat op 14 december, iets gezien of beschikt u over camerabeelden? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000. U kunt uw tips en beelden ook direct delen via het tipformulier.

2022262467