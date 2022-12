4 aanhoudingen na gewapende beroving

Het 18-jarige slachtoffer werd beroofd van het contante geld dat hij bij zich had voor een afspraak die hij gemaakt had via Marktplaats. Hij werd bedreigd met een vuurwapen en bij zijn keel gegrepen. Gelukkig bleef hij verder ongedeerd.

Op basis van het signalement van het viertal werd snel een zoekslag gemaakt in de omgeving. Dit leverde vier aanhoudingen op die voldeden aan het signalement. Het gaat om drie 18-jarigen en één 16-jarige. Alle verdachten komen uit Rotterdam.

Kans verkleinen

Hoewel dit soort overvallen helaas niet altijd te voorkomen is, zijn er tal van tips om de kans zo klein mogelijk te maken. Ook Marktplaats waarschuwt: “Laat vragen, biedingen en betalingen altijd via Marktplaats Berichten verlopen. Zo heb je gemaakte afspraken altijd bij de hand. Mensen met slechte bedoelingen willen zo min mogelijk sporen achterlaten en proberen onderling contact buiten Marktplaats te houden, bijvoorbeeld via Whatsapp of telefoon. Zorg dat je een goed beeld hebt met wie je handelt. Kijk bijvoorbeeld naar andere advertenties van de verkoper of hoe lang iemand geregistreerd is op Marktplaats. Controleer de gegevens op de website van de politie en check de (ver)koper bijvoorbeeld ook via Google, social media en internetfora. Deel nooit een kopie van je ID/bankpas of rijbewijs. Ook niet als de (ver)koper daar om vraagt.”

Via de website van de politie kunt u voordat u zaken doet via een handelssite of webshop controleren of er meldingen zijn gedaan over de (ver)koper waarmee u handelt. Klik hier voor een snelkoppeling.

Tips

De politie doet verder onderzoek naar het incident. Mocht u informatie hebben, maar nog niet met de politie hebben gesproken, bel dan 0900-8844.