Politie lost schoten: verdachte gewond naar ziekenhuis

Daarop is door de politie gericht geschoten. De man, een bewoner van het AZC Harderwijk, raakte hierbij gewond aan zijn benen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en wordt door de politie beschouwd als verdachte. Tijdens dit incident is er geen sprake geweest van een onveilige situatie voor de omgeving.

Onderzoek

De politie doet onderzoek naar het incident en zal de man, wanneer dat mogelijk is, verhoren. Daarnaast doet de Forensische Opsporing sporenonderzoek ter plaatse. De Rijksrecherche onderzoekt zoals gebruikelijk het vuurwapengebruik door de politie.

Getuigenoproep

Misschien zijn er mensen die iets hebben gezien wat kan helpen bij het onderzoek. Neem in dat geval contact op met de politie via 0900-8844.

Wanneer mag de politie schieten?

Tijdens een gevaarlijke situatie probeert de politie altijd te de-escaleren. Eerst gebruikt de agent zijn stem om de verdachte iets te laten doen of juist niet te doen. Als dit niet lukt, waarschuwt de agent, als dat mogelijk is, dat hij geweld gaat gebruiken. Als de agent besluit geweld te gaan gebruiken weegt de agent af, of en welk geweldsmiddel wordt gebruikt. Afhankelijk van de situatie schat de agent in welk soort geweld het meest proportioneel is.

Wat gebeurt er als een agent heeft geschoten?

