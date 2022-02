Man aangehouden met 3D geprint semiautomatisch vuurwapen

Rechercheurs van de Dienst Landelijke Recherche van de Landelijke Eenheid ontvingen informatie over deze man en startten daarna een onderzoek. In verband met dit onderzoek viel het arrestatieteam van de Dienst Speciale Interventies woensdagochtend zijn woning in Schouwen-Duiveland binnen.

De 33-jarige man is bij de inval direct aangehouden voor het bezit van een 3D geprint semiautomatisch vuurwapen met scherpe munitie, een 3D-printer, verschillende 3D geprinte vuurwapenonderdelen en airsoftwapens. Ook vond de politie rechtsextremistisch materiaal, waaronder vlaggen met een hakenkruis. De 33-jarige man is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Amsterdam.