Woningovervaller in Spanje opgepakt

Onderduiken

In de zomer van 2021 ontdekte de politie dat een 26-jarige man vermoedelijk een van de overvallers was. Omdat niet bekend was waar de man verbleef, werd een internationaal arrestatiebevel gemaakt. Begin dit jaar ontdekte de Zeeuwse recherche dat hij zich vermoedelijk in Spanje schuil hield. Er werd contact met de Spaanse politie opgenomen. Vervolgens werd hij gearresteerd en naar Nederland overgebracht. De man werd voor verder onderzoek en verhoor in een politiecellencomplex in de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant ingesloten. Hij zit na twee voorgeleidingen bij de Rechter-Commissaris nog in bewaring en wordt volgende week aan de Raadkamer voorgeleid. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.