Pinner dankzij Bureau Rijnmond ontmaskerd

De politie toonde donderdag 17 februari in Bureau Rijnmond beelden van twee mannen en een vrouw. Deze beelden waren veiliggesteld na twee bankpasfraudes in de gemeente Terneuzen. Dit drietal lichtte eind 2021 twee mannen op en pinden in Rotterdam. Zo werd op 9 november een 68-jarige man uit Axel door een nepbankmedewerker gebeld. Hij werd voor ruim 650 euro opgelicht. Op vrijdag 3 december jl. was een 69-jarige man uit Terneuzen de klos toen ook hij door een nepbankwerker werd gebeld. Deze man werd vervolgens voor ruim zesduizend euro opgelicht.

Na de uitzending in het regionale opsporingsprogramma kreeg de politie enkele waardevolle tips. Hierbij werd de identiteit vastgesteld van een 25-jarige man uit Rotterdam. De politie onderzoekt zijn betrokkenheid bij de oplichting van het slachtoffer uit Axel. Hij zal later worden aangehouden.

Het opsporingsbericht met zijn foto is aangepast. De politie is nog op zoek naar de andere verdachten. Bekijk hiervoor de linken naar de opsporingsberichten uit Axel of Terneuzen óf de hele uitzending van Bureau Rijnmond.