Bankfraudezaken en meer in Bureau Rijnmond

In Zwijndrecht was daar een 74-jarige dame slachtoffer van en in Terneuzen en Axel waren opnieuw twee ouderen slachtoffer van deze vorm van fraude. In de twee laatste gevallen werden de passen van de slachtoffers gebruikt in Rotterdam. Van alle drie de zaken zijn beelden en die worden getoond in Bureau Rijnmond.



De moord op Knut, die op 28 mei 2021 dood werd aangetroffen in zijn woning in Capelle aan den IJssel, is nog niet opgelost. Daarom deze week opnieuw aandacht voor deze zaak.



Na een inbraak in Middelharnis twee weken geleden is een grote hoeveelheid sieraden gevonden. Een deel hiervan was van kort daarvoor gepleegde inbraken, maar een aantal sieraden is nog niet gekoppeld aan een specifieke inbraak. De politie is op zoek naar de eigenaren van deze sieraden.



Op 15 januari werd een overval gepleegd op een bloemenzaak in Arkel. Er werd geen buit gemaakt, maar wel veel schade aangericht en niet in de plaatste plaats werd de mede-eigenaresse grote angst aangejaagd.



De Coolsingel rellen zijn al even geleden, maar de opsporing van de daders gaat nog in volle omvang door. Vandaar ook deze week weer nieuwe beelden van verdachten.



