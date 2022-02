Man verdacht van betrokkenheid bij dood in Oudewater

Oudewater - De politie heeft dinsdag 8 februari in de loop van de avond acht mannen in vrijheid gesteld, die verdacht werden van betrokkenheid bij het overlijden van een 31-jarige Poolse man in Oudewater. Een negende 38-jarige verdachte blijft in hechtenis en wordt woensdag 9 februari voorgeleid.