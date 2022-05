Politie zoekt getuigen schietincident op woning Radiumstraat Groningen

De politie kreeg in de nacht van dinsdag 11 op woensdag 12 januari omstreeks 01:45 de melding dat er geschoten zou zijn op een woning aan de Radiumstraat. Ter plaatse bleek uit het sporenonderzoek dat er inderdaad op de woning in de Groningse wijk Vinkhuizen was geschoten. Er is niemand gewond geraakt bij dit schietincident.

Eerder geschoten

Opvallend is dat dezelfde woning al een keer eerder is beschoten, op zaterdagavond 9 oktober. Ook naar deze beschieting doet de politie nog altijd onderzoek. Uiteraard onderzoekt de politie wat het verband is tussen deze twee schietincidenten.

Getuigen

De politie zoekt getuigen. Heeft u in de nacht van 12 januari iets verdachts gezien in de omgeving van de Radiumstraat? Of heeft u mogelijk camerabeelden? Bijvoorbeeld van een deurbelcamera of een dashboardcamera? Dan komt de politie graag met u in contact. Getuigen en / of mensen met informatie kunnen bellen met 0900-8844. Anoniem melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Beelden kunnen verstuurd worden via politie.nl/upload.

Update 20 mei 2022

Op vrijdagmiddag 20 mei is er een verdachte aangehouden voor dit schietincident. Het gaat om een 17-jarige jongen uit Groningen. Er werden daarna vier zoekingen gedaan in de stad Groningen. De verdachte zal worden verhoord en het onderzoek gaat door. Mocht u informatie hebben en die om wat voor reden dan ook nog niet met ons gedeeld hebben, dan kan dat nog steeds. Elk detail kan belangrijk zijn in dit onderzoek.