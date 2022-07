Aanhouding voor schietincident Radiumstraat

Het onderzoek gaat verder. De verdachte zit vast in volledige beperkingen en zal worden verhoord. Ook is in dit onderzoek vanochtend een woning in Groningen doorzocht.De politie doet onderzoek naar een aantal schietincidenten in de Groningse wijk Vinkhuizen. Daarbij wordt ook gekeken of er een verband is tussen de verschillende incidenten.



Radiumstraat en Zandsteenlaan

Zo is op 12 januari nogmaals geschoten op dezelfde woning in de Radiumstraat. Hiervoor is op 20 mei al een 17-jarige jongen uit Groningen aangehouden. In de nacht van 18 op 19 januari werd een woning in de Zandsteenlaan beschoten. Tijdens het onderzoek naar het schietincident van 9 oktober wordt gekeken of de 18-jarige jongen uit Groningen ook iets te maken heeft met de andere schietincidenten. Het onderzoek naar de verschillende incidenten gaat dan ook verder.



Deel uw informatie!

Heeft u meer informatie over de schietincidenten aan de Zandsteenlaan en/of de Radiumstraat? Heeft u tips die relevant zijn voor dit onderzoek, maar heeft u dat nog niet met de politie gedeeld? Dit is het moment om dat te doen. Dat kan via onderstaand online tipformulier, via 0800-6070 (de Opsporingstiplijn) of via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).