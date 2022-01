Politie, gemeente en scholen slaan handen ineen en halen de mobiele escaperoombus naar Heerlen

Vanmiddag (woensdag 26 januari) stond de mobiele escaperoom bij het Emmacollege in Heerlen. Ali Sabri (teamchef Politie Heerlen) en Roel Wever (burgemeester Heerlen en cyberburgemeester Limburg) kwamen ook een kijkje nemen én speelden zelf de escaperoomgame. ‘Onze samenleving speelt zich steeds meer af in de digitale wereld. Dit gaat gepaard met een toename van cybercriminaliteit, een veelkoppig monster dat slecht zichtbaar is en vaak ongrijpbaar. Cybercrime kan iedereen treffen, van jong tot oud, van bewoners tot bedrijven en overheid. Criminelen vinden ook steeds nieuwe manieren om slachtoffers te maken. Het is daarom van het grootste belang om samen in te zetten op preventie en bewustwording over dit thema. We moeten weerbaar zijn, worden én blijven tegen cybercrime!’



Ali Sabri sluit zich hierbij aan. ‘Het is belangrijk dat we de gevaren van cyber onder de aandacht brengen bij (voornamelijk) de jongeren. Ik ben dan ook blij dat deze bus nu in Heerlen staat en dat we op deze manier, samen met de scholen en gemeente Heerlen, kunnen bijdragen aan de preventie.’



Sextortion

Sextortion is afpersing met het openbaar maken van een seksueel getinte foto of video van het slachtoffer. Dit kan een naaktfoto of video van het slachtoffer zijn. Maar het kan ook om bewerkte webcambeelden gaan, zodat het lijkt alsof iemand seks heeft met een minderjarige, waarmee die persoon vervolgens gechanteerd wordt.



Sylvia Laurensse, cyberspecialist bij Politie Limburg, vertelt: ‘In Limburg zien we over het jaar 2021 een toename van registraties van sextortion in politiesystemen. Het gaat om een toename van 60 procent ten opzichte van het jaar 2020. Jongeren zijn oververtegenwoordigd in deze cijfers’. In 2020 waren er landelijk ruim 400 registraties van sextortion in politiesystemen, in 2021 waren er landelijk ruim 870 registraties. Maar vermoedelijk is dat een topje van de ijsberg. Het komt veel vaker voor dan er gemeld wordt. De stap om aangifte te doen is groot, vooral door het gevoel van schaamte.’



Wat kun je doen tegen sextortion?

De afperser wil meestal geld of juist meer pikante foto's of video's van het slachtoffer. Vaak zijn de foto's en video's gestolen via social media, e-mails, door het overnemen van webcams of door het stelen van apparatuur. ‘Ga niet in op de bedreigingen,’ vertelt Sylvia. ‘Wanneer je ingaat op wat van jou wordt gevraagd, kan diegene jou verder chanteren. Het is geen enkele garantie dat de chantage stopt als je doet wat er gevraagd wordt’. Wanneer je slachtoffer wordt van sextortion is het belangrijk om aangifte te doen vertelt Sylvia. ‘Afpersing is een misdrijf en dus strafbaar. Zorg in overleg met de politie voor zoveel mogelijk bewijsmateriaal en bewaar berichten. Denk aan schermafbeeldingen, de dreigementen die zijn geuit, de gebruikte naam door de afperser en het e-mailadres. En staat er iets vervelends van jou online? Maak daar dan schermafbeeldingen van waarop het website-adres (URL) te zien is. Dit kan helpen wanneer je nu of later naar de politie gaat, want van sextortion kun je aangifte doen bij de politie’.



Eerder was de escaperoombus al in Venray. De komende periode doet de mobiele escaperoom onder andere ook Venlo, Roermond en Weert aan.