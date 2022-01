Aanhoudingen en vuurwapens aangetroffen na beroving

Het is zondagavond 23 januari als een 16-jarige jongen omstreeks 20.00 uur op de Kerstendijk wordt beroofd. De daders gaan er onder andere vandoor met de jas en mobiele telefoon van het slachtoffer. In de dagen na de beroving wordt het slachtoffer benaderd via social media om zijn eigen gestolen waar terug te kopen. Samen met zijn vader gaat hij in op het aanbod en alarmeren de politie.

Vuurwapens

Als de politie woensdagavond omstreeks 21.30 op de afgesproken plaats aan de Colosseumweg aankomt, rijden zij de auto waar de drie mannen in zitten klem. Tijdens het doorzoeken van de auto worden de gestolen goederen van het slachtoffer aangetroffen. Maar ook blijkt één van de verdachten een vuurwapen en munitie bij zich te hebben. De politie houdt de mannen van 31, 18 en een minderjarige jongen aan.

Als de politie even later de woning van de 31-jarige verdachte doorzoekt, treffen zij daar een tweede vuurwapen aan.