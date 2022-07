Tweede verdachte aangehouden gewapende overval tankstation

Op dinsdag 1 februari 2022 werd rond 21:00 een tankstation aan de Floraweg in Maarssen overvallen. Terwijl de winkelmedewerkster die dinsdagavond de winkel aan het afsluiten is, komt vlak voor sluitingstijd een donkere scooter aanrijden met twee mannen. Een van de twee mannen heeft de medewerkster bedreigt met een kapmes. Deze man is de 22-jarige verdachte die vandaag is aangehouden.

Onderzoek

Op 13 april 2022 werd, dankzij een waardevolle tip, een 20-jarige man uit Utrecht aangehouden voor een gewapende overval. Na deze aanhouding is het onderzoek naar de tweede verdachte verder gegaan, dat leidde tot de succesvolle aanhouding van gisteren. Deze verdachte is vanmorgen, vrijdag 1 juli, voorgeleid bij de rechter-commissaris en is vervolgens in bewaring gesteld.