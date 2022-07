Aanhouding in onderzoek naar dodelijk schietincident aan de Coolhaven

Het onderzoek dat direct na de schietpartij startte is volop bezig met het uitkijken van camerabeelden, horen van getuigen en het onderzoeken van sporen. In de directe omgeving is een buurtonderzoek gehouden.

Donkere auto

Direct na het incident was het team op zoek naar een donkere auto. Gisteren kregen wij melding van een oplettende burger over een geparkeerde auto met kogelinslagen in Rotterdam-Ommoord. Uit de informatie die het team inmiddels heeft verzameld blijkt deze auto de gezochte donkere auto te zijn. Het voertuig is in beslag genomen en wordt nader onderzocht.