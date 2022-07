Man overleden bij schietpartij bij metrostation Coolhaven

Momenteel hebben we nog geen verdachte(n) aangehouden. Het onderzoek startte direct na de schietpartij, getuigen worden gehoord en camerabeelden worden veiliggesteld. We kunnen nog geen signalement delen. Ook is nog niet bekend of er 1 of meerdere personen bij betrokken waren. We hebben van getuigen begrepen dat er een donkere auto is weggereden na de schietpartij.



Het onderzoek is in volle gang. Metrostation Coolhaven bevindt zich in een druk gebied, waarschijnlijk zijn er veel mensen getuige geweest van deze schietpartij. We krijgen ook al veel beeldmateriaal doorgestuurd, waarvoor dank! Blijf dat vooral doen, want wij kunnen alle tips gebruiken. Dus heeft u iets gezien/ gehoord of kunt u meer vertellen over de toedracht? Neem dan contact op met ons. Er zijn meerdere manieren om dat te doen, bijvoorbeeld door te bellen naar 0900-8844 of anoniem door te bellen naar 0800-7000.



Beelden uploaden

Als u in het bezit van beelden bent, dan kunt u deze uploaden via deze pagina.