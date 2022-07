Nieuwe teamleiding voor politie Arnhem-Noord: 'Dit werkgebied is uniek, daar zijn we trots op'

‘Die collega’s zijn ontzettend gedreven en willen niets liever dan Arnhem zo onaantrekkelijk mogelijk maken voor criminelen’, benadrukt Tiemessen. ‘Ik ben trots op de mooie resultaten! We willen op koers blijven en dat doen we door steeds weer stappen te blijven zetten.’

Arnhem is onderverdeeld in twee politieteams: Arnhem-Noord en Arnhem-Zuid. Alles ten noorden van de Rijn valt onder het werkgebied van het team van Van Ee, Zandstra en Tiemessen. ‘En dat werkgebied is uniek! Van een bruisend uitgaansgebied, tot divers samengestelde wijken en belangrijke overheidsgebouwen als die van de gemeente, provincie, Openbaar Ministerie en de rechtbank’, benadrukken ze. ‘De laatste jaren zie je een duidelijke verharding in de samenleving. Neem de coronaprotesten of demonstraties bij het provinciehuis. Gelukkig weten we dat in goede verbinding te managen. Hierbij gebruiken we de brede expertise en diversiteit van ons team. Hoe diverser het team, hoe meer en beter we kunnen aansluiten op de buitenwereld.’

Drugsproblematiek

Samenwerken is volgens de teamleiding essentieel. Als het gaat om drugscriminaliteit bijvoorbeeld met jongerenwerk: ‘De politie pakt vaak de wat grotere vissen, waardoor je de laag eronder, als je die tenminste ongemoeid laat, carrièrekansen biedt’, vertelt Zandstra. ‘Met verschillende projecten en een goede samenwerking willen we het pad naar misdaad voor jongeren afsluiten. Zo kennen we bijvoorbeeld Preventie met Gezag, voorheen het Breed Offensief tegen Ondermijnende Criminaliteit (BOTOC), waarmee we jongeren die afglijden snel in beeld krijgen. Onze wijk- en jeugdagenten, maar ook jongerenwerkers (Presikhaaf University, Rijnstad en AM Support) zijn vervolgens een belangrijke schakel in het proces om een jongere op het goede pad te krijgen en te houden.’

‘Naast preventie blijven we natuurlijk inzetten op mensen die toch de fout ingaan. Neem straatdealers, of de nog grotere vissen zoals laatst bij het opgerolde drugslab in Het Broek: een supermooie vangst met acht verdachten!’ Ook dan is de samenwerking belangrijk. Bijvoorbeeld met het Openbaar Ministerie (voor de strafrechtelijke afhandeling) en de gemeente, meent Zandstra: ‘Soms wil je dat een woning voor langere tijd gesloten wordt. Een burgemeester heeft zo’n bevoegdheid. Daar kunnen we elkaar versterken. Om zo te voorkomen dat een pand een aanzuigende werking blijft houden voor bijvoorbeeld afnemers van drugs. Daarnaast is het een signaal naar ondernemers en verhuurders om scherp te zijn op het gebruik van hun woningen of bedrijfsruimtes door criminelen.’

‘Maar één doel!’

Aan vangsten in Arnhem geen gebrek. Het aantal aanhoudingen en 112-meldingen ligt hoog in het werkgebied van de drie. ‘Er zijn collega’s die in één avonddienst meerdere, heftige meldingen moeten afhandelen. Van een schietincident tot het aantreffen van een overleden persoon. Het is belangrijk dat daar aandacht voor is. Gelukkig is de sfeer op het team erg goed en hebben we veel aandacht voor het fit, gezond en vitaal houden van collega’s’, zegt Godefridus van Ee, die in april als laatste is toegevoegd aan de teamleiding. Van Ee is geen onbekende in het gebied: in zijn vorige functie was hij teamchef in IJsselwaarden (Velp, Rheden, Doesburg). Daarnaast is hij - als de drukte het toelaat - op straat te vinden als Officier van Dienst (OvD). Het is de agent die leiding geeft bij een groter incident. ‘Uiteindelijk hebben we met elkaar maar één doel: iedereen moet zich in Arnhem veilig voelen’, benadrukt hij.

Naast de energie zijn er ook zorgen bij de nieuwe teamleiding. ‘We zien een duidelijke vermenging van de boven- en onderwereld. Ook wel ondermijning genoemd. Dat accepteren we niet in Arnhem en daar zetten we vol op in’, zeggen de drie. Maar ook zorgen over het grote aantal personen met verward gedrag. ‘Ik denk dat bijna de helft van onze meldingen wel iets te maken heeft met deze doelgroep. Dat is gigantisch en anno 2022 niet te verkroppen’, zegt Zandstra, die op zijn tijd diensten meedraait in de noodhulp. Tiemessen, die naast haar werk als leidinggevende ook diensten draait als Hulpofficier van Justitie (HOvJ), ziet dat terug in het cellencomplex: ‘Daar zitten mensen die medische zorg nodig hebben. Die horen niet thuis in het strafrecht.’

Bureau Arnhem

Vanaf het najaar van 2022 is bij RTL het programma Bureau Arnhem te zien waarin Arnhemse agenten worden gevolgd door presentator Ewout Genemans. De teamleiding kan niet wachten: ‘Dan kan iedereen zien hoe mooi ons werk is in deze bijzondere, rauwe stad. Nog mooier: vanaf het najaar gaan we ook lokaal werven. Als nieuwe collega kun je dan direct solliciteren op een baan bij de Arnhemse politie, in plaats van dat je moet afwachten waar je geplaatst wordt. Zo willen we een afspiegeling zijn van onze mooie stad.’

