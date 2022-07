Cocaïnewasserij ontdekt door dumping drugsafval

Sint Maartensdijk - In navolging van een onderzoek naar synthetische drugsafval in september 2021 waarna twee aanhoudingen waren verricht, arresteerde de politie dinsdagochtend 19 juli 2022 rond 06u00 in de Vierde Dijk twee verdachten, omdat de gedumpte vaten vermoedelijk van hun terrein afkomstig waren. Daarnaast ontdekte de politie een cocaïnewasserij in een loods.