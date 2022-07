Amokmaker verzet zich bij aanhouding

Op vrijdag 1 juni 2022 om 20.30 uur kwam er een melding binnen bij het Operationeel Centrum van een vechtpartij in de Oranjestraat. Meerdere politie-eenheden werden naar de straat gestuurd. Onderweg kregen ze het signalement van de verdachte te horen via hun mobilofoon. Toen ze de buurt inreden stonden er meerdere bewoners buiten die allemaal naar een man wezen die aan het signalement voldeed. Ze spraken de man aan maar die bleek onder invloed te zijn. Van omstanders begrepen de agenten dat hij betrokken was bij een vechtpartij en mogelijke vernielingen. Ze besloten de verdachte aan te houden. De 32-jarige inwoner van Hank, reageerde niet op aanroepen. Toen ze hem vastpakten verzette de man zich hevig en rukte zich los. Een agent trok zijn taser en dreigde die te gaan gebruiken als hij niet meewerkte. De verdachte rende daarop weg. Na een korte achtervolging en het gebruik van fysiek geweld kon de verdachte in de boeien geslagen worden.

Amokmaker

De verdachte bleek tegen meerdere deuren in de Oranjestraat geschopt te hebben. Daarbij had hij bedreigingen geuit. Ook had hij tegen lantarenpalen geschopt in zijn agressie. Een bewoner had de man nog vast gepakt maar hij had zich losgerukt. Er is in ieder geval aangifte gedaan van bedreiging. De verdachte is ingesloten aan het bureau.