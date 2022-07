Wederom woning beschoten in Oss

In de nacht van donderdag vond het eerste schietincident plaats in de Merelstraat. Bij een tweede schietincident werd een woning aan de Veekraal in Oss beschoten. Het derde schietincident vond wederom plaats in de Merelstraat. Hierbij werd overigens een andere woning beschoten dan bij het eerste schietincident. In de nacht van 21 op 22 juli werd een woning aan de Vijversingel beschoten. Bij geen van de incidenten zijn gewonden gevallen.

Onderzoek

Het onderzoek naar deze incidenten is nog volop gaande. Wij onderzoeken het verband tussen deze incidenten en of het gericht is op dezelfde persoon of personen. Daarnaast kijken we ook of er mogelijk een relatie is met andere incidenten die zich in Oss hebben afgespeeld. We hebben stellig de indruk dat er mensen zijn die meer weten, maar die informatie (tot op heden) niet met ons willen delen.

Meld info

We roepen iedereen die informatie voor ons heeft of ons kan helpen in het onderzoek op om contact met ons op te nemen. Bel daarvoor de opsporingstiplijn 0800-6070 of deel je informatie gegarandeerd anoniem via de M-lijn, 0800-7000.