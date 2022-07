Getuigenoproep plofkraak Beukenplein

Wie heeft extra info over de vluchtroute?

Uit onderzoek is gebleken dat beide daders op de zwarte (motor)scooter na de plofkraak rond 02.20 uur vanaf de 2e Oosterparkstraat bij de Sparrenweg linksaf zijn gegaan. Daarna zijn ze de 3e Oosterparkstraat ingereden en daarna is de verdere route op dit moment nog niet duidelijk.

Vragen aan het publiek

De recherche heeft nog de volgende vragen:

* Wie heeft camerabeelden (dashcam, deurbel etc.) uit de omgeving van de 3e Oosterparkstraat, in de nacht van zondag op maandag vanaf 02.20 uur en later, waarop mogelijk de daders op de scooter te zien zijn?

* Wie heeft overige informatie over het tweetal op de scooter, mogelijk ook voorafgaand aan de plofkraak in de omgeving van het Beukenplein, tussen 02.00 en 02.20 uur?

* Wie heeft andere informatie over deze plofkraak?

Mensen met camerabeelden of informatie worden verzocht om contact op te nemen met de politie in Amsterdam via tel.nr. 0900-8844. Liever anoniem melding doen? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Lekke band politieauto

Een opvallende politieauto die in de nacht van zondag op maandag in de directe omgeving stond van het Beukenplein, heeft een band lek gereden tijdens wegrijden. De politie houdt er ook rekening mee dat door onbekenden mogelijk een scherp voorwerp vlakbij deze auto is neergelegd. De recherche doet ook onderzoek hiernaar en is ook hiervoor op zoek naar getuigen. De politieauto stond geparkeerd in de Tweede Oosterparkweg, op de hoek nabij de Primera.

Signalementen daders en vluchtvoertuig

Van de daders is het volgende signalement bekend:

- beiden waren in het zwarte gekleed

- beiden droegen een donkergekleurde hoodie

- de (motor)scooter waar het tweetal op reed is zwart van kleur en zonder kentekenplaat.

Eerder werd onderstaand persbericht gepubliceerd:

https://www.politie.nl/nieuws/2022/juli/25/plofkraak-beukenplein.html

Zaaknummer: PL1300-2022155293