Verdachte aangehouden voor dumpen afval op A18

Stop met het veroorzaken van gevaarlijke situaties



Het bewust in brand steken van strobalen, het dumpen van afval waaronder ook asbesthoudende materialen en het uitrijden van mest veroorzaken zij schade en onveilige (verkeers)situaties. Door de politie wordt onderzocht wie hiervoor verantwoordelijk zijn.

Demonstreren is een grondrecht en zolang het binnen de grenzen van de wet blijft, is veel mogelijk. Gemeenten, provincies en kabinet zijn ook hierover in gesprek met boeren. Maar acties zoals de afgelopen dagen brengen de verkeersveiligheid ernstig in gevaar en kunnen leiden tot levensgevaarlijke situaties voor weggebruikers. Het kan ongelukken en brand veroorzaken en dat laatste kan vooral met deze droogte vergaande gevolgen hebben, ook belemmert het de hulpdiensten bij het uitvoeren van hun taak.