Politie onderzoekt zeer gevaarlijke dumpingen van afval op snelwegen

Noord-Nederland - De politie is een rechercheonderzoek gestart naar wie er verantwoordelijk zijn voor het dumpen van afval op snelwegen in Noord-Nederland. Dat heeft de afgelopen dagen op verschillende plaatsen tot zeer gevaarlijke situaties geleid. Op een oprit van de A32 bij Meppel is een automobilist op een dumping gereden. Ook op de A7 ter hoogte van Midwolde en de A7 ter hoogte van afslag Frieschepalen zijn er ongevallen ontstaan door afvaldumpingen.