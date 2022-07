Messen steekpartij gevonden op vluchtroute

Politie zoekt hondenbezitter en camerabeelden

De hondenbezitter heeft zich nog niet gemeld. De politie is nog steeds op zoek naar hem. Verder roept de politie iedereen in de omgeving van het Oranjeplein en de Paspoortstraat die in het bezit is van een bewakingscamera op om de beelden van die avond en nacht met de politie te delen. Heb je informatie? Bel de politie: 0900-8844. Of app nummer 06-12207006. Bel je liever anoniem, dan kan dat via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). Je kunt ook onderstaand tipformulier invullen. Vermeld voor een snelle informatieverwerking het dossiernummer: 2022171272.