Getuigen gezocht brand en schietincident Naarden

Rond 04.30 uur kreeg de politie een melding van een brand bij een woning op de Amsterdamsestraatweg. Op het moment van de brand waren meerdere mensen in de woning aanwezig. Een van de bewoners kon al snel de brand blussen en zag een auto wegrijden. De bewoner is vervolgens achter deze auto aangereden richting de A1. Bij deze achtervolging is volgens de bewoner meerdere keren met een vuurwapen op hem geschoten. De auto met de dader(s) is voor het laatst gezien ter hoogte van tankstation De Hakkelaar op de A1 richting Amsterdam.

Specifieke getuige gezocht

We zoeken nog steeds naar een specifieke getuige. In de nacht van zaterdag 2 juli op zondag 3 juli, tussen 4 en 5 uur ’s nachts, reed er een kleine auto op de Amsterdamsestraatweg in Naarden. De politie komt graag in contact met de bestuurder en/of inzittenden van deze auto omdat zij mogelijk hebben gezien wat er is gebeurd.

Heeft u meer informatie?

De politie komt ook graag in contact met andere mensen die getuige waren van de brandstichting bij de woning of van de achtervolging op de snelweg. Heeft u meer informatie? Of heeft u wellicht beeldmateriaal? Bel dan met de politie via 0900-8844 of gebruik onderstaand tipformulier. Anoniem melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem, zie onderstaande knop of bel 0800-7000.