Specifieke getuige gezocht brand Naarden

Rond 04:30 ’s nachts kreeg de politie een melding van een brand bij een woning op de Amsterdamsestraatweg. De brand was al snel geblust door de bewoner. De politie doet onderzoek naar de brand en gaat uit van brandstichting.

Politie zoekt specifieke getuige

In de nacht van zaterdag 2 juli op zondag 3 juli, tussen 4 en 5 uur ’s nachts, reed er een kleine auto op de Amsterdamsestraatweg in Naarden. De politie komt graag in contact met de bestuurder en/of inzittenden van deze auto omdat zij mogelijk hebben gezien wat er is gebeurd.

Was u getuige van deze brandstichting of heeft u andere informatie over de dader(s) bel dan met de politie via 0900-8844 of gebruik onderstaand tipformulier. Anoniem melden kan ook, via het nummer 0800-7000.