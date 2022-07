Aanhouding bij blokkade N277

Wegblokkades niet toegestaan

Met deze acties brengen boeren de (verkeers)veiligheid in het geding. Het verstoren van de werkzaamheden op én rond de genoemde locaties kan grootschalige verstoringen van de openbare orde en/of het bedienen van de samenleving tot gevolg hebben. Als politie treden we op om blokkades zo spoedig mogelijk te beëindigen. Dat doen we in de volgorde van aanspreken, waarschuwen, ingrijpen.



Forse belasting politie

Lees ook dit eerdere landelijke bericht waarin politiechef Willem Woelders inzoomt op de voorbereidingen rondom de agrarische protestacties vandaag én hoeveel dit vergt van de politie.