Politie Oost-Brabant maakt einde aan boerenblokkades

N279 bij Veghel

In alle vroegte was de N279 ter hoogte van Veghel nabij het distributiecentrum van de Jumbo én industrieterrein de Amert het decor van een wegblokkade door boeren met hun landbouwvoertuigen en hooibalen.

Agenten gingen in gesprek met de bestuurders én sommeerden hen om de door hen opgeworpen blokkade op te heffen. Daar gaven ze gehoor aan en de hooibalen en landbouwvoertuigen zijn van de rijbaan verwijderd. De N279 was rond 07.30 uur weer vrij voor verkeer. In Veghel noteerden wij de ID-gegevens van de aanwezige bestuurders van landbouwvoertuigen. In totaal schreven we enkele tientallen bekeuringen uit aan bestuurders van landbouwvoertuigen. Denk daarbij aan bekeuringen zoals het niet voeren van een kentekenplaat tot het blokkeren van de weg.