40-jarige verdachte aangehouden voor synthetische drugs

Versleutelde berichten

Het is april 2021 als de politie een drugslab in Heerlen ontdekt en ontmantelt. Twee ter plekke aanwezige personen worden op heterdaad aangehouden. Maar daar blijft het niet bij, want het onderzoek gaat verder. Mede op basis van versleutelde berichten die de politie daarbij aantreft en heeft ontcijferd, kon de politie in Oost-Brabant deze week een derde verdachte in dit onderzoek aanhouden. Het betreft een 40-jarige man uit de gemeente Heusden.

