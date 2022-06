Aanhoudingen in groot onderzoek naar hennep

Amsterdam

In woningen op het Literhof, het Dijkgraafplein en in Meer en Vaart zijn een drietal woningen doorzocht. Bij één van deze woningen is beslag gelegd op een BMW X5. Bij een andere woning zijn diverse goederen aangetroffen, die gebruikt worden voor het vervaardigen van softdrugs.

Plantages

Tegelijkertijd deed de politie een inval in panden in Zeewolde, Emmen en Kampen. Op alle drie de adressen troffen de collega’s grote hennepplantages aan. Ook kon in Kampen een vuurwapen in beslag worden genomen. Op alle locaties heeft de politie een aanhouding verricht. De drie kwekerijen waren ingericht op bijna 6500 planten. De politie trof ruim 5000 planten aan. Deze zijn in beslag genomen en vernietigd.

2018 tot 2022

De twee hoofdverdachten zijn te linken aan de drie opgerolde plantages, maar ook aan zes plantages in Amsterdam en Almere. Vanaf november 2018 tot mei 2022 heeft de politie deze zes hennepplantages aangetroffen, die de aanleiding vormden voor dit onderzoek. Vijf daarvan stonden in Amsterdam, één stond in Almere. In totaal zijn bij deze kwekerijen ruim 1500 planten in beslag genomen. Bij de plantage op de H.J.E. Wenckebachweg kwam de politie helaas net te laat: alles was al geoogst en opgeruimd.

Ondermijning

De aanwezigheid van het vuurwapen op één van de plantages bewijst maar weer met hoeveel geweld de illegale handel in (soft)drugs gepaard gaat. En dat in het hart van woonwijken of te midden van kostbare ondernemingen en bedrijfspanden. Hennepplantages – groot en klein - zijn levensgevaarlijk, voornamelijk vanwege het brand- en ontploffingsgevaar door kortsluiting, oververhitting of lekkage. Het opsporen en ontmantelen ervan heeft dan ook hoge prioriteit.

Melden!

Het helpt enorm als verdachte signalen bij de politie worden gemeld. Denk hierbij aan een sterke hennepgeur, onbekende en opvallende voertuigen op bijzondere tijdstippen, uitgebreide timmeractiviteiten en bijvoorbeeld een zoemend of ronkend geluid van de afzuiging. De politie vraagt ook verhuurders om alert te zijn op ondermijnende activiteiten in hun panden. Het is van groot belang om dit gezamenlijk tegen te gaan. Melden kan via 0900-8844 of volledig anoniem via 0800-7000.