Aanhouding na gewelddadige diefstal Amersfoort

Samenwerking tussen burgers en politie

De politie kwam de 29-jarige man op het spoor toen agenten de verdachte op zijn opvallende fiets opmerkte die gebruikt was bij de gewelddadige beroving op dinsdag 24 mei. Toen de agenten de man wilden aanspreken, ging hij er direct van door. Agenten achtervolgden de man die op enig moment lopend verder ging. De verdachte wist daarbij uit het zicht te komen van de agenten. Dankzij zeer alerte buurtbewoners was het maar voor korte duur. Zij zagen dat de man zich verstopte in een van de tuinen en tipte de agenten, waarna het een koud kunstje was om de man aan te houden.

Deel uw informatie

Vaak wordt er aan u gevraagd om informatie te delen met ons, indien u die heeft. Ook uit deze situatie blijkt weer hoe waardevol het kan zijn om met ons uw informatie te delen. Dankzij de alerte en zeer betrokken buurtbewoners konden wij de verdachte aanhouden.

Tipformulier

Heeft u informatie en/of beeld over een zaak? Klik op de onderstaande link om uw informatie en/of beelden te delen met ons.