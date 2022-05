Getuigen gezocht gewelddadige diefstal Amersfoort

Rond 12.30 uur op dinsdag 24 mei 2022 liep het slachtoffer na een bezoek aan de binnenstad terug naar zijn auto in een parkeergarage op de Binnen de Veste. Op het moment dat hij de trap afloopt wordt hij plotseling van achter aangevallen. De dader weet het slachtoffer daarbij te ontdoen van zijn horloge en rent vervolgens direct de parkeergarage uit.

Getuigen gezocht

De politie doet onderzoek naar de dader van deze diefstal. Daarbij worden onder andere camerabeelden uitgelezen. Ook zijn we op zoek naar mensen die iets hebben gezien. Specifiek zzoeken we contact met een man die het slachtoffer direct na de beroving aansprak en het incident waarschijnlijk heeft gezien gebeuren. Uit schrik is het slachtoffer vergeten de gegevens van deze belangrijke getuige te noteren.

Signalement

Het signalement van de vermoedelijke dader is als volgt te omschrijven:

donkere huidskleur

vermoedelijk een man

ongeveer 1.75 cm lang

normaal postuur

donkere kleding

droeg vermoedelijk een capuchon

Neem contact met ons op

Was u in de buurt van de parkeergarage aan de Binnen de Veste en heeft u iets gezien of gehoord? Bent u degene die het slachtoffer heeft gesproken? Bent u in het bezit van bruikbare camerabeelden? Of hebt u andere relevante informatie? Neem dan contact op met de politie op 0900-8844 of anoniem 0800-7000.