Bussumer aangehouden op verdenking van drugshandel

De politie kwam de verdachte op het spoor op basis van eigen onderzoek en anonieme meldingen. Dit onderzoek is aangevuld met informatie uit gekraakte telefoonberichten. Uit de chatgeschiedenis van de 24-jarige man blijkt dat hij zich vermoedelijk bezig had gehouden met het kopen, verkopen en/of leveren van verschillende soorten (hard)drugs.

Doorzoekingen

De politie heeft gisteren, dinsdag 14 juni, drie woningen in Hilversum, Bussum en Lopikerkapel doorzocht. Tijdens de doorzoekingen vond de politie meerde verdovende middelen, een stroomstootwapen en een bedrag van maar liefst 1,4 miljoen euro euro aan contant geld. Naast het contante geld is er voor ruim 134.000 euro aan cryptovaluta in beslag genomen. Verder heeft de politie twee personenauto`s en twee Rolex horloges in beslaggenomen. De 24-jarige man is aangehouden in Lopikerkapel. Hij wordt verdacht van handel in drugs en witwassen. De verdachte zit vast voor verder verhoor.

Gebruik gemaakt van crypto

De gekraakte telefoonberichten in dit onderzoek komen voort uit internationale crypto onderzoeken. De opbrengsten van deze onderzoeken hebben vanaf 2020 geleid tot de aanhouding van meerdere verdachten in Nederland. De afgelopen jaren zijn versleutelde chatdiensten, waardoor criminelen zich onbespied waanden, razend populair geworden. Door het ontmantelen van deze diensten heeft de politie miljoenen chatberichten getraceerd en is een groot aantal verdachten aangehouden of al tot lange celstraffen veroordeeld.

Help mee

Het melden van verdachte signalen helpt om de ondermijnende criminaliteit te stoppen. Iedereen kan te maken krijgen met verschillende vormen van ondermijnende criminaliteit. Zie, hoor of ruik je onraad? Meld het. Bel 112 als elke seconde telt en 0900-8844 bij geen spoed, maar wél politie. opf vul onderstaand timpformulier in. Melden kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem, bel hiervoor tel 0800 -7000. Dit kan 24 uur per dag via het online meldformulier. Daarnaast is Meld Misdaad Anoniem zeven dagen per week bereikbaar via 0800-7000. Op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur en in weekenden en op feestdagen van 9.00 tot 17.00 uur.