Herhaalde oproep voor camerabeelden onderzoek Gino

Daarin is het schetsen van een tijdlijn een absolute prioriteit. Om die tijdlijn compleet te maken, is er eerder al een oproep gedaan voor diverse camerabeelden. Dat betrof beelden van de plek waar Gino voor het laatst gezien was, de plek waar zijn step later werd aangetroffen en de plek waar zijn lichaam uiteindelijk werd aangetroffen.

Zorgvuldige tijdlijn

De oproep heeft diverse beelden opgeleverd. En dan voornamelijk van de omgeving van de speeltuin in Kerkrade. Om de tijdlijn zo zorgvuldig en specifiek mogelijk te kunnen opstellen, ontvangt het onderzoeksteam echter nog altijd graag nog niet eerder beschikbaar gesteld beeldmateriaal. Daarbij is deze nieuwe uitvraag breder dan in eerste aanleg gedaan. Waar in de eerdere oproep gevraagd werd om beelden waar een blauwe Volkswagen Lupo op te zien was, wordt nu verzocht om ook beelden te uploaden waar deze auto niet op te zien is.

Ook het eerder gestelde tijdskader is verruimd. Waar eerst gevraagd werd om beelden van 18.50 tot 19.30 uur, wordt dat eerste tijdstip verruimd naar 18.30 uur. Daarmee zoomt het onderzoeksteam niet alleen in op het voertuig van de verdachte, maar zijn er wellicht ook mensen vastgelegd op beeld die iets gezien of gehoord hebben maar zich nog niet gemeld hebben. Bijvoorbeeld doordat ze zich er niet van bewust zijn dat hun waarneming waardevol kan zijn voor de tijdslijn.



De politie is dus concreet op zoek naar camerabeelden van donderdag 1 juni tussen 18.30 en 19.30 uur. Het gaat dan specifiek om de volgende straten: