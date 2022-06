Politie dringend op zoek naar dashcambeelden onderzoek Gino

De politie vraagt aan zowel automobilisten, buschauffeurs en anderen om beelden waarop een blauwe Volkswagen van het type Lupo te zien is. Heeft u beelden tussen de genoemde tijdstippen en op de aangegeven route en plaatsen, dan is het dringende verzoek om deze beelden te delen met de politie.



Het gaat daarbij specifiek om beelden van 1 juni 2022 vanaf 18:50 uur, de omgeving van de Zonstraat/Hertogenlaan Kerkrade van (de plek waar Gino het laatste gezien is), de omgeving van de parkeerplaats van zwembad de Bende (de plek waar een step is aangetroffen), beelden in de omgeving van de de wijk “Landgraaf” in Geleen en openbare wegen tussen deze locaties.

Belangrijk daarbij is om goed te kijken of op de desbetreffende beelden een blauwe Volkswagen Lupo te zien is.

Route camera-uitvraag

Zonstraat , Kerkrade ( omstr. 18.50u)

, Kerkrade ( omstr. 18.50u) Sint Pieterstraat , Kerkrade

, Kerkrade Roderlandbaan , Kerkrade

, Kerkrade Dentgenbachweg , Kerkrade

, Kerkrade N300 (Ring Parkstad) Noordelijke richting.

(Ring Parkstad) Noordelijke richting. Hoogstraat , Landgraaf

, Landgraaf In de bende , Landgraaf (omstr. 19.00u)

, Landgraaf (omstr. 19.00u) N300 (Ring parkstad) Noordelijke richting.

(Ring parkstad) Noordelijke richting. N276 ri. Windraak

ri. Windraak Provincialeweg Noord , Doenrade

, Doenrade Windraak , Windraak

, Windraak Windrakerberg , Windraak

, Windraak Middenweg , Sittard-Geleen

, Sittard-Geleen Westelijke Randweg , Sittard-Geleen

, Sittard-Geleen Laan van Algarve , Sittard-Geleen

, Sittard-Geleen Elsenburglaan , Sittard-Geleen

, Sittard-Geleen Steenbergstraat , Sittard-Geleen

, Sittard-Geleen Maaslaan , Sittard-Geleen

, Sittard-Geleen Amerstraat, Sittard-Geleen (omstr. 19.30u)

Burgers kunnen beelden met de politie delen via www.politie.nl/upload.

Mocht het uitkijken, bewaren of toesturen van de beelden om welke reden dan ook niet lukken, dan kan er voor ondersteuning telefonisch contact worden opgenomen met 0900-8844, zodat politiemensen kunnen assisteren.