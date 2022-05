Drie verdachten aangehouden in onderzoek naar grootschalige oplichting bij ouderen; meer dan €70.000 buitgemaakt

Grote impact op slachtoffers

De samenleving verandert, ook online. De politie is aanwezig in de wijk en ook op het web. Fraude door “bankmedewerkers” en andere vormen van helpdeskfraude is de afgelopen jaren explosief gestegen. Er is (doorgaans) dan wel geen sprake van geweld, maar het heeft vaak net zo’n grote impact. Mensen die voorheen zelfstandig hun bankzaken vanuit huis regelden, verliezen door dit soort fraudeurs het vertrouwen in eigen kunnen en anderen die hen wel echt te hulp willen zijn.