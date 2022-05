Verdachten aangehouden in onderzoek overval supermarkt

Een dag later, op donderdag 19 mei, werd ook een 18-jarige vrouw uit Koog aan de Zaan door de recherche aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid. Zij werd naar verhoor weer heengezonden, maar blijft verdachte in deze zaak. De andere verdachte is inmiddels voorgeleid voor de rechter-commissaris en hij blijft voorlopig vast zitten.



De recherche zet het onderzoek voort.



2022094420



Lees ook het eerdere persbericht.