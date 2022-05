Politie zoekt getuigen na overval

Aan het begin van de avond kwam een man met gezichtsbedekking de winkel binnen en liep direct naar de kassa. Hij bedreigde één van de medewerkers en eiste geld. Daarna vluchtte hij met een onbekend geldbedrag weer de winkel uit. De politie werd gealarmeerd en is direct met meerdere eenheden een zoekactie gestart. Hierbij werd ook een surveillancehond ingezet en via Burgernet aan mensen in de omgeving gevraagd uit te kijken naar de verdachte. Uiteindelijk werd de man niet meer gevonden.



De dader was een man rond de 1,80 meter lang en had een normaal postuur. Hij droeg donkere kleding en een zwarte pet met een witte opdruk. Tijdens de overval had hij zijn gezicht geheel bedekt.



Voor het onderzoek is de politie nog op zoek naar getuigen en beeldmateriaal. Heeft u rond 18:30 uur de overval of de verdachte in de omgeving gezien? Heeft u een camera in de buurt van het Zilverschoonplein bij uw woning, bedrijf of auto en beelden van de mogelijke verdachte? Of heeft u andere informatie over deze zaak? Neem dan contact met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000. U kunt uw tips en beelden ook direct toesturen via het tipformulier.



2022094420