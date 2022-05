Agenten maken met een escaperoom jongeren bewust van gevaren cybercrime

De cyberescapebus is afgelopen week ingezet bij scholen en winkelcentra in onder andere Hoogvliet en Spijkenisse. In de bus krijgen jongeren tussen de 13 - 25 jaar (in groepjes van maximaal vier jongeren) twintig minuten de tijd om vier opdrachten te doen. Als ze alle opdrachten succesvol afronden en de juiste codes invoeren, voorkomen ze dat de foto’s van Marije online komen.



Sirenes en een rinkelende telefoon

Drie meiden en een jongen van 19, 20 en 21 jaar stappen de bus in. Jeugdagent Robin Bleijenberg doet de deur dicht en vertelt: “Elke foute code geeft een minuut speeltijdaftrek. Daarmee wordt de druk lekker opgevoerd en wordt het spel extra spannend.” Er klinkt een sirene: er wordt een foute code ingevoerd en er verdwijnt een minuut van de klok. Dan rinkelt er een telefoon, kastjes worden opgetrokken. Foto’s, verschillende identiteitskaarten en telefoons worden gevonden. Maar wat heeft het te betekenen? Ze weten met elkaar de code uiteindelijk te kraken en lachend stappen ze uit de bus. “Zo, dat was nog best wel lastig” zegt de jongen “maar erg leuk!”



Win-win

Robin Bleijenberg: “Het is echt een win-win. Het spel is inderdaad super leuk. Maar de kracht van het spel zit in het gesprek na afloop. Dan hebben we het met elkaar over de gevaren van cybercrime en sextortion. Over de bedreigingen en afpersingen hier hier uit voort kunnen vloeien. En over schaamte en wat je kunt doen als je toch slachtoffer bent geworden.” Bleijenberg roept ook ouders op om met kinderen te blijven praten over de gevaren van cybercrime en het maken en delen van foto’s en beelden. “Dat is keihard nodig, want jongeren komen maar wat vaak online in de problemen.”



Slachtoffer geworden?

Ben je slachtoffer van online seksueel misbruik? Je staat er niet alleen voor. Je kuntpraktische, juridische en emotionele hulp krijgen zie https://www.politie.nl/informatie/online-seksueel-misbruik.html

Meer informatie over de escaperoom: https://www.politie.nl/onderwerpen/escaperoom-cybercrime-en-sextortion.html