Bodycams veelzijdiger inzetbaar

Ook in de opsporing, het recherchewerk, worden bodycambeelden gebruikt. Bodycams kunnen helpen om het feitelijke verloop van een incident te reconstrueren of om verdachten te identificeren. Zoals bij een incident in de nieuwjaarsnacht van 2020 op 2021. Een persoon gooide stenen en vuurwerk naar de politie. Een gemeentecamera filmde het, maar een capuchon en een sjaal maskeerden zijn gezicht. Een paar minuten eerder was dezelfde persoon ook al gefilmd door een agent met een bodycam, herkenbaar. De rechtbank achtte bewezen dat de in zijn onschuld volhardende verdachte wel degelijk degene was die stenen en vuurwerk gooide. Bodycambeelden kunnen dus het verschil maken tussen een veroordeling of vrijspraak. Politiemensen moeten zich daar meer bewust van zijn, vertelt Van der Plas. ‘Schrijft een agent niet in het proces-verbaal dat er bodycambeelden zijn, dan weten rechercheurs evenmin van het bestaan van het materiaal.’