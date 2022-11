Nog twee verdachten aangehouden voor mogelijke ontvoering in Eindhoven

Tips of getuigen

Wij komen graag in contact met mensen die iets (verdachts) gezien of gehoord hebben of in het bezit zijn van camerabeelden rond het Spanvlinderplein en de Vuurvlinderstraat in Eindhoven tussen 22:00 en 23:00 uur op 28 september. Ook algemene informatie is zeer bruikbaar, dus mocht u iets weten of iets hebben gezien? Neem dan contact met ons op via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.