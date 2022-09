Twee verdachten opgepakt voor mogelijke ontvoering in Eindhoven

De melding

Een verontruste burger belde gisteren de politie over een verdachte situatie, waarbij mogelijk sprake was van wapens. De agenten rijden naar de melding en treffen onderweg een verdacht wit busje aan. Gelet op de melding stopten agenten het busje en zijn de twee inzittenden gecontroleerd.



De bestelbus

In de bus treffen de agenten de extra aangebrachte sloten aan op de deuren en zien zij dat de laadruimte van de bestelbus bekleed is met plastic. Het duo kan niet duidelijk uitleggen waarom de bus er zo uitziet. Tegelijkertijd dat de collega’s de bus aan het controleren zijn, komt er een telefoontje binnen bij de meldkamer. Een man meldt dat hij enige tijd is beroofd van zijn vrijheid. We zijn momenteel aan het onderzoeken wat er is gebeurd en welke relatie er is tussen deze man, de witte bus en de inzittenden. In dit stadium van het onderzoek kunnen we daar nog niets over zeggen. De bus is naar het bureau gebracht voor verder onderzoek.



Tips of getuigen

We zijn op zoek naar getuigen. Wij komen graag in contact met mensen die iets (verdachts) gezien of gehoord hebben of in het bezit zijn van camerabeelden rond het Spanvlinderplein en de Vuurvlinderstraat in Eindhoven tussen 22:00 en 23:00 uur. Ook algemene informatie is zeer bruikbaar, dus mocht u iets weten of iets hebben gezien? Neem dan contact met ons op via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.