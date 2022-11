Vier aanhoudingen voor heling

Op een internetplatform waar gebruikers tweedehands producten aanbieden, werd een telefoon aangeboden die hoogstwaarschijnlijk van diefstal afkomstig was. De politie stelde een onderzoek in en kon tijdens de verkoop het viertal aanhouden. De telefoon bleek te zijn gestolen bij een straatroof op 7 november op de Lambertus Huisengastraat in Purmerend. De verdachten werden meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Naast de verdenking van heling wordt ook onderzocht of zij mogelijk betrokken zijn bij de straatroof. Inmiddels zijn de vier heengezonden, maar zij blijven verdachten in het onderzoek naar heling.



Let op bij online aankopen

Heling is het kopen, bezitten of verkopen van gestolen artikelen en voertuigen. Heling is strafbaar. Onder heling valt ook het kopen van producten als u had kunnen vermoeden dat het om een gestolen artikel gaat. Bijvoorbeeld als u een fiets, mobiele telefoon of auto kunt kopen voor een prijs die eigenlijk te mooi is om waar te zijn. Meer signalen die ook mogelijk kunnen wijzen op een gestolen product zijn:

De prijs is opvallend laag

De verkoper is onduidelijk over de herkomst van het product.

Er is geen originele verpakking.

Aankoopbonnen, gebruiksaanwijzingen en/of garantiebewijzen ontbreken.

De verkoper wil geen serienummer of ander uniek nummer geven.

De verkoper wil niet thuis afspraken en deelt geen directe contactgegevens.

Veelal gaat het dan om een gestolen product. Via www.stopheling.nl of de app Stopheling kunt u kijken of een aangeboden artikel als gestolen bij de politie geregistreerd staat.



2022236297