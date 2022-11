Gewelddadige straatroof Zoetermeer in Opsporing Verzocht en Team West

Straatroof Ganzevoetpad Zoetermeer

Op dinsdag 26 juli rond 17.45 uur wordt een 87-jarige mevrouw hardhandig van haar tas beroofd op het Ganzevoetpad in Zoetermeer, in de wijk Rokkeveen. Een onbekende man trekt van achteren hard aan haar tas. Hierdoor valt ze hard op de grond. De man rent met haar tas weg richting het tunneltje bij het Perobahout en gaat het Floriadepark in. Een getuige fietst achter de straatrover aan die de tas laat vallen. Door de val heeft het slachtoffer haar schaambeen gebroken en is daardoor opgenomen in een zorgpension. Door de pijn kan ze niet lopen en is aan bed en stoel gekluisterd. In Opsporing Verzocht en Team West worden camerabeelden getoond van de straatrover.

Woninginbraak Huygenspark Den Haag

Op vrijdag 8 april rond 17.15 uur wordt er ingebroken in een woning aan het Huygenspark in Den Haag. Door de voordeur te forceren en een raam in te slaan komen de inbrekers binnen. Ze nemen computers en andere persoonlijke spullen mee. In Team West worden camerabeelden getoond van de twee woninginbrekers. De twee inbrekers zijn vermoedelijk weggegaan in de richting van de Oranjelaan.

Mishandeling voetbalvereniging SC Remo Den Haag

Op zaterdag 10 september rond 20.00 uur vindt op de Asmansweg in Den Haag bij voetbalvereniging REMO een mishandeling plaats. Hierbij worden twee personen met een helm geslagen, op het achterhoofd en op het jukbeen. Van de drie verdachten zijn er camerabeelden die nog onderzocht worden door de recherche. In Team West wordt een getuigenoproep gedaan.

Team West: iedere dinsdag vanaf 17.00 uur uitgezonden op TV West en elk uur herhaald. Op woensdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.

Opsporing Verzocht: iedere dinsdag rond 20.30 uur op NPO1. Woensdag wordt het programma rond 13.20 uur herhaald op NPO1.