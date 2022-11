Beelden terrasmoord in jubileumuitzending Opsporing Verzocht

40 jaar Opsporing Verzocht

Het tv-programma bestaat vier decennia. Door de uitzending van dinsdag heen wordt daar aandacht aan besteed. Oud-presentatoren zullen de revue passeren. Korpschef Henk van Essen staat stil bij het belang van het tv-programma. Hij neemt ook zitting in het belpanel.

Die veertig jaar is een heel bijzondere mijlpaal, geeft presentatrice Anniko van Santen aan. ‘Zeker in een medialandschap waar voortdurend behoeftes veranderen. Die mijlpaal hebben we bereikt door met alle partijen iedere keer weer te vernieuwen, met elkaars belangen rekening te houden, maar vooral omdat kijkers en volgers blijven meedenken. Het allerbelangrijkste is dat je het publiek serieus neemt. Ze emotioneel meetrekt, maar ook duidelijk uitlegt waarom hun informatie cruciaal kan zijn en wat er nodig is om een zaak op te lossen. Dit is echt een samenwerking om trots op te zijn. Elke keer dat de telefoon overgaat in de studio, of dat je hoort dat er online een belangrijke tip binnenkomt, realiseer ik me dat.’