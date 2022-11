Dossier politie.nl: schietincident Oss met dodelijke afloop

Wij werken elke dag met een volledig team keihard om de zaak op te lossen, maar hebben nog veel vragen. Uit het rechercheonderzoek blijkt dat er die donderdagmiddagpersonen rondom de Leeuwerikhof aanwezig waren met wie wij nog geen contact hebben gehad. Wij blijven op zoek naar getuigen die ons meer kunnen vertellen.

Hulp hard nodig

Op politie.nl staat een dossier met informatie over de stand van het onderzoek en met vragen aan het publiek. Er is nog heel veel dat wat niet weten en waarvoor we de hulp van de burgers hard nodig hebben. Elk kleine beetje informatie, hoe onbelangrijk het ook mag lijken, kan misschien toch net het stukje van de puzzel zijn dat we zoeken. We doen daarom nogmaals een beroep op iedereen die iets weet of denkt te weten om het met ons te delen. Dat kan via de Opsporingstiplijn, 0800-6070 of eventueel gegarandeerd anoniem bij Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.